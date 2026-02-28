Ηρακλής: Το εντυπωσιακό AI βίντεο με τον “Ημίθεο” να πανηγυρίζει την άνοδο αγκαλιάζοντας τον Λευκό Πύργο

Την άνοδό του στη Super League εξασφάλισε ο Ηρακλής, ο οποίος άλωσε σήμερα το απόγευμα την Καρδίτσα και με τη σπουδαία αυτή νίκη επί της Αναγέννησης πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια απουσίας.

Ο Ηρακλής με ανάρτησή του στα social media έστειλε το μήνυμά του για την επιστροφή στη Stoiximan Super League έπειτα από απουσία εννιά χρόνων.

Μετά και το φινάλε της αναμέτρησης αναρτήθηκε ένα εκπληκτικό video από την ΠΑΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 13 δευτερολέπτων, στο οποίο εμφανίζεται ο Ημίθεος να αγκαλιάζει τον Λευκό Πύργο και τη Θεσσαλονίκη πλημμυρισμένη από οπαδούς του Ηρακλή να πανηγυρίζουν.