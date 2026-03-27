Ηρακλής: Νοκ άουτ ο Κούστα με Καλαμάτα, γυρίζει ο Ουάρντα

Νοκ άουτ από την αυριανή (28/03, 18:30) αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο ΟΑΚΑ, για τον τελικό Super Cup της Super League 2, τέθηκε ο Κριστιάν Κούστα, ο οποίος θα είναι η μοναδική απώλεια για τους «κυανόλευκους».

Ο παίκτης του Ηρακλή αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τετρακέφαλο, από το ματς με αντίπαλο την Αναγέννηση Καρδίτσας και αποκλείστηκε από την αποστολή της αναμέτρησης με τους Μεσσήνιους.

Αντιθέτως, επιστρέφει ο Αμρ Ουάρντα, ο οποίος εξέτισε τη μία αγωνιστική της τιμωρίας του.

Πλην του Κούστα, ο Γιώργος Πετράκης δεν αντιμετωπίζει άλλα αγωνιστικά προβλήματα για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, το οποίο έχει μόνο χαρακτήρα γοήτρου και ο Ηρακλής θα το διεκδικήσει για να κάνει το καλύτερο δυνατό φινάλε σε μια απόλυτα πετυχημένη σεζόν.