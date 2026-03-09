Ηρακλής: Κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει το Ιβανώφειο – Θα βραβευτεί η ποδοσφαιρική ομάδα για την άνοδο στην Super League

Κάλεσμα στον κόσμο του Ηρακλή να βρεθεί στο Ιβανώφειο και να στηρίξει το μπασκετικό τμήμα στο παιχνίδι με την TalTech/ALEXELA για τα playoffs της ENBL, έστειλε η ΚΑΕ.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γηραιός κάλεσε τους φιλάθλους να βρεθούν στο Ιβανώφειο για το μεγάλο παιχνίδι και παράλληλα, ενημέρωσε ότι θα βραβευτεί το ποδοσφαιρικό τμήμα που πήρε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία.

«Την Τετάρτη (11/03, 19:45) το Ιβανώφειο πρέπει να… βράζει! 🔥 Πριν την έναρξη του νοκ άουτ αγώνα με την TalTech/ALEXELA για τα playoffs της ENBL, η ΚΑΕ Ηρακλής θα βραβεύσει την ποδοσφαιρική ομάδα για την επιστροφή της στη Super League.

Μια ιστορική στιγμή για τον Σύλλογο και μια κρίσιμη ευρωπαϊκή μάχη για την ομάδα μπάσκετ. Γεμίζουμε το Ιβανώφειο για να σπρώξουμε την ομάδα στη νίκη! Παίζουμε όλοι μαζί για την πρόκριση στα προημιτελικά!

Η φωνή σας είναι η δύναμή μας! 🔵⚪».