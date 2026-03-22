Ηρακλής-Αναγέννηση Καρδίτσας: Τιμές σε πρόσωπα της ιστορίας του Γηραιού πριν την έναρξη του παιχνιδιού – Δείτε εικόνες και βίντεο

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Ηρακλή και την Αναγέννηση Καρδίτσας αποτέλεσε κάτι περισσότερο από ένα απλό ποδοσφαιρικό παιχνίδι.

Ο Γηραιός απέδειξε πως δεν ξεχνά την ιστορία και τους ανθρώπους που τη διαμόρφωσαν.

Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις. Ο Ηρακλής τίμησε την οικογένεια Μυροφορίδη, αναγνωρίζοντας την προσφορά και τη διαχρονική της παρουσία στο πλευρό της ομάδας, καθώς και τον Ιεροκλή Στολτίδη, έναν ποδοσφαιριστή που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Παράλληλα, βράβευσε τον Γιάννη Σαρηκεχαγιά για την πολυετή και αδιάλειπτη στήριξή του προς τον σύλλογο. Η αναγνώριση αυτή αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης προς ανθρώπους που στέκονται δίπλα στην ομάδα όχι μόνο στις επιτυχίες, αλλά και στις δύσκολες στιγμές.