Ημέρα σταθμός για τον ΑΣ Άρης: Οριστική ρύθμιση των χρεών

Η 1η Δεκεμβρίου καταγράφεται πλέον ως μια ημέρα-σταθμός για τον ΑΣ Άρης, καθώς ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία υπαγωγής του Ερασιτέχνη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Με αυτή την εξέλιξη, ο σύλλογος απαλλάσσεται οριστικά από το χρόνιο βάρος των οικονομικών εκκρεμοτήτων που τον ταλαιπωρούσαν επί σειρά ετών.

Πρόκειται για μια πραγματικά καθοριστική στιγμή, αφού η ρύθμιση των χρεών ανοίγει πλέον τον δρόμο για μια νέα εποχή οργάνωσης, σταθερότητας και ανάπτυξης. Η οικονομική «ανάσα» που αποκτά ο Ερασιτέχνης επιτρέπει στον Άρη να αφοσιωθεί απρόσκοπτα στον αθλητισμό, στα τμήματά του και στον κόσμο που τον στηρίζει.

Την ευχάριστη αυτή είδηση ανακοίνωσε ο α’ αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη, Κυριάκος Χαμουζάς. “Οριστική υπαγωγή στον Εξωδικαστικό και άμεση ρύθμιση χρεών. Ξημερώνει μια νέα εποχή στον ΑΣ ΑΡΗΣ”, έγραψε χαρακτηριστικά.