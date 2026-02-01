Η Τούμπα τίμησε τα επτά αετόπουλα – “Αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε” σε όλο το γήπεδο, πυρσοί στη Θύρα 4 – Δείτε βίντεο και φωτο

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας, πριν τη σέντρα στην αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό για τη Super League. Η σημερινή αναμέτρηση γίνεται στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας στη Ρουμανία όπου επτά φίλοι του Δικεφάλου έχασαν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο ταξιδεύοντας για την αγαπημένη τους ομάδα.

Σε μια κατάμεστη Τούμπα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων αετόπουλων. Στην σέντρα του αγώνα με τον Πανσερραϊκό, οι φίλοι του Δικεφάλου άναψαν πλήθος καπνογόνων και φώναξαν: “Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε”.

Άναψαν πυρσοί στην Θύρα 4 προς τιμήν των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ pic.twitter.com/FQau3nLnx9 February 1, 2026

Πριν την έναρξη του αγώνα, αντιπροσωπεία των δύο ομάδων αλλά και φιλάθλων κατέθεσαν στεφάνια μπροστά από τη Θύρα 4 για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Εκεί έχει αναρτηθεί γιγαντοπανό που γράφει “Καλό παράδεισο αδέρφια 27/1/2026” ενώ αρκετοί κρατούν πλακάτ με τις φωτογραφίες των θυμάτων.

Δείτε φωτογραφίες του Intime