Η συγκινητική κίνηση της Παρτίζαν για τα θύματα του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΠΑΟΚ και Παρτιζάν έχουν αποδείξει πολλάκις πως η φιλία ξεπερνάει τα σύνορα. Αυτό πραγματοποιήθηκε και χθες (05/04) στον αγώνα των Σέρβων απέναντι στην Τσουκαρίτσκι (0-0).

Οι παίκτες των «ασπρόμαυρων» εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια που έγραφαν «Αδέλφια για πάντα μαζί μας», μαζί με τα σήματα των δύο συλλόγων.

Τη δράση αυτή διοργάνωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρτιζάν, ενώ όπως αναφέρουν οι Σέρβοι, όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις τους, θα δοθούν στις οικογένειες των θυμάτων του ΠΑΟΚ.

