MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η συγκινητική κίνηση της Παρτίζαν για τα θύματα του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Δείτε εικόνες και βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

ΠΑΟΚ και Παρτιζάν έχουν αποδείξει πολλάκις πως η φιλία ξεπερνάει τα σύνορα. Αυτό πραγματοποιήθηκε και χθες (05/04) στον αγώνα των Σέρβων απέναντι στην Τσουκαρίτσκι (0-0).

Οι παίκτες των «ασπρόμαυρων» εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο με μπλουζάκια που έγραφαν «Αδέλφια για πάντα μαζί μας», μαζί με τα σήματα των δύο συλλόγων.

Τη δράση αυτή διοργάνωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της Παρτιζάν, ενώ όπως αναφέρουν οι Σέρβοι, όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις τους, θα δοθούν στις οικογένειες των θυμάτων του ΠΑΟΚ.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

ΠΑΟΚ Παρτιζάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Το λιμάνι Χορ Φακάν των ΗΑΕ δέχτηκε επίθεση – Τέσσερις τραυματίες

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των δυο καταδικασθέντων – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικίνδυνο καθεστώς που θέλει να μείνει γαντζωμένο στην εξουσία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οικογένεια αγριογούρουνων έκανε… βόλτα στο κέντρο της πόλης – Δείτε βίντεο

ΚΑΙΡΟΣ 9 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 25 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς θα πραγματοποιηθεί φέτος η συνάντηση των Επιταφίων τη Μεγάλη Παρασκευή στην πλατεία Αριστοτέλους