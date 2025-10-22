Η Σάκκαρη ανέβασε τα χυδαία μηνύματα που δέχεται στα social – “Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους γύρω μου”

Η γνωστή Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη έχασε από την Καναδή Λέιλα Φερνάντες με 2-0 σετ (7-6, 6-4) και αποκλείστηκε πρόωρα και από το τουρνουά το Τόκιο.

Αμέσως μετά την ήττα, διάφοροι έσπευσαν να πλημμυρίσουν τα social της με χυδαία και προσβλητικά μηνύματα. Άλλος της εύχεται να πεθάνει, άλλος την χαρακτηρίζει σκουπίδι…

Από την πλευρά της, η Μαρία Σάκκαρη προχώρησε στη δημοσιοποίηση μερικών από αυτά τα μηνύματα, για να πάρουν όλοι μια γεύση τι δέχεται μια αθλήτρια μετά από μια ήττα:

“Συνήθως δεν το κάνω αυτό, αλλά ήθελα απλώς να μοιραστώ μερικά λόγια. Δεν υπάρχει πραγματικά κάτι να πω για τα μηνύματα που έλαβα μετά τον αγώνα μου – κάθε τενίστρια τα λαμβάνει σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, σίγουρα κάτω από τις δικές μου προσδοκίες.

Δεν ήταν εύκολο να αποδεχτώ ότι, μετά από χρόνια αγώνων στο υψηλότερο επίπεδο, δεν βρίσκομαι εκεί που θα ήθελα αυτή τη στιγμή. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους γύρω μου και για τους θαυμαστές μου που συνεχίζουν να πιστεύουν σε μένα μέσα απ’ όλα αυτά.

Δεν ήταν η σεζόν που ήλπιζα, αλλά έρχονται καλά πράγματα. Και σε όλους όσοι με αμφισβητούν, ο στόχος μου δεν είναι να σας αποδείξω ότι έχετε άδικο, αλλά να αποδείξω στον εαυτό μου ότι έχω δίκιο. Τα λέμε το 2026″, έγραψε συγκεκριμένα στο Instagram story της η Μαρία Σάκκαρη.

Η ανάρτησή της:

Τα χυδαία μηνύματα που έλαβε: