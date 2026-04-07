Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: “Θρυλικός προπονητής, σπουδαίος άνθρωπος”

Το δικό της αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια Λουτσέσκου.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Ένας θρυλικός προπονητής. Ένας σπουδαίος άνθρωπος.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Μιρτσέα Λουτσέσκου. Έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ενέπνευσε γενιές με το ήθος, τη γνώση και την προσωπικότητά του.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του Ράζβαν και της οικογένειάς του, εκφράζοντας τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.

Καλό ταξίδι…