Η Μούχοβα λύγισε τη Σάκκαρη με ανατροπή και την απέκλεισε από τα ημιτελικά της Ντόχα

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) πήρε το πρώτο σετ κόντρα στην Καρολίνα Μούχοβα (Νο19), όμως η Τσέχα με ανατροπή πήρε τη νίκη με 1-2 σετ (6-3, 4-6, 1-6) αποκλείοντας την Ελληνίδα στα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα. Πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Καναδή Βικτόρια Μπόκο, η οποία επικράτησε της Οσταπένκο 2-0 σετ (6-3, 6-2).

Αυτή ήταν η 6η φορά που συναντήθηκαν οι δύο τενίστριες, με την Τσέχα να έχει κερδίσει τις πέντε και μάλιστα συνεχόμενες.

Στο πρώτο σετ η Ελληνίδα τενίστρια λύγισε την 29χρονη Τσέχα με 6-3. Ωστόσο, η Μούχοβα ισοφάρισε σε 1-1. Αρχικά προηγήθηκε με 2-5, όμως η Σάκκαρη με δύο σερί games πλησίασε στο 4-5. Ωστόσο η Τσέχα σέρβισε στο 10 game και έκλεισε το δεύτερο σετ με 4-6.

Η Μαρία έχασε τη συγκέντρωσή της στο 3ο και τελευταίο σετ και το πλήρωσε, με τη Μούχοβα να κάνει το 0-5, η Σάκκαρη μείωσε προσωρινά σε 1-5, όμως η Τσέχα έκλεισε το σετ με 1-6.

Πηγή: sport24.gr