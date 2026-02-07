MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η κόντρα συνεχίζεται στον ΠΑΟΚ: Απάντησε με εξώδικο στον ΑΣ ο Μυστακίδης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Καταιγιστικές εξελίξεις στην οικογένεια του ΠΑΟΚ! Μετά την επιστολή που απέστειλε ο ΑΣ ΠΑΟΚ στην ΚΑΕ, με κοινοποίηση και στον ιδιοκτήτη της, Αριστοτέλη Μυστακίδης, μέσω της οποίας ζητούσε την τακτοποίηση των οφειλών παλαιότερων ετών, αλλά και την υλοποίηση της δέσμευσης ότι θα πληρωθεί η μεταγραφή του Τζεφ Τζέντρικ.

Η πλευρά Μυστακίδη απάντησε σε αυτή την επιστολή με την αποστολή εξωδίκου, το οποίο κοινοποιεί παράλληλα και στην διεύθυνση τεχνικών έργων και αθλητικών υποδομών της ΓΓΑ. Μεταξύ άλλων ζητάει να αφαιρεθεί στο cube από το PAOK Sports Arena.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι από την πλευρά της ΚΑΕ σημειώνουν για το ζήτημα του cube, πως τις τελευταίες ημέρες έγιναν μελέτες, και θεωρούν την παρουσία του επικίνδυνη, αναφορικά με τον τρόπο που έγινε η τοποθέτηση του.

Όσον αφορά το PAOK Sports Arena, υπενθυμίζεται πως στην επιστολή που έστειλε ο ΑΣ ΠΑΟΚ στην ΚΑΕ και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, τους καλούσε να υπογραφεί συμφωνία αναφορικά με τη χρήση του ονόματος, του σήματος αλλά και της χρήσης του γηπέδου.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως τη δεδομένη στιγμή, η ένταση όχι μόνο δεν έχει σβήσει, αλλά η κατάσταση κλιμακώνεται!

ΠΑΟΚ Τέλης Μυστακίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ξεπέρασαν τις 230 οι προσαγωγές μετά τα σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ – Κάηκαν οχήματα, τραυματίας αστυνομικός

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Δίκη για Predator: Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Άρης: Και επίσημα “κιτρινόμαυρος” ο Κουαμέ – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με πρωταγωνιστές τους κουδουνοφόρους αρχίζουν αύριο οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Σοχό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Χρίστος Δήμας: Σε εξέλιξη τα έργα αποκατάστασης του οδικού δικτύου στη Θεσσαλία  

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Καταφύγιο ζώων στη Ζαπορίζια έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drone – Σκληρές εικόνες