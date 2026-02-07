Η κόντρα συνεχίζεται στον ΠΑΟΚ: Απάντησε με εξώδικο στον ΑΣ ο Μυστακίδης

Καταιγιστικές εξελίξεις στην οικογένεια του ΠΑΟΚ! Μετά την επιστολή που απέστειλε ο ΑΣ ΠΑΟΚ στην ΚΑΕ, με κοινοποίηση και στον ιδιοκτήτη της, Αριστοτέλη Μυστακίδης, μέσω της οποίας ζητούσε την τακτοποίηση των οφειλών παλαιότερων ετών, αλλά και την υλοποίηση της δέσμευσης ότι θα πληρωθεί η μεταγραφή του Τζεφ Τζέντρικ.

Η πλευρά Μυστακίδη απάντησε σε αυτή την επιστολή με την αποστολή εξωδίκου, το οποίο κοινοποιεί παράλληλα και στην διεύθυνση τεχνικών έργων και αθλητικών υποδομών της ΓΓΑ. Μεταξύ άλλων ζητάει να αφαιρεθεί στο cube από το PAOK Sports Arena.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι από την πλευρά της ΚΑΕ σημειώνουν για το ζήτημα του cube, πως τις τελευταίες ημέρες έγιναν μελέτες, και θεωρούν την παρουσία του επικίνδυνη, αναφορικά με τον τρόπο που έγινε η τοποθέτηση του.

Όσον αφορά το PAOK Sports Arena, υπενθυμίζεται πως στην επιστολή που έστειλε ο ΑΣ ΠΑΟΚ στην ΚΑΕ και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη, τους καλούσε να υπογραφεί συμφωνία αναφορικά με τη χρήση του ονόματος, του σήματος αλλά και της χρήσης του γηπέδου.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως τη δεδομένη στιγμή, η ένταση όχι μόνο δεν έχει σβήσει, αλλά η κατάσταση κλιμακώνεται!