Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρουσίασε το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων: “Ένας αιώνας πίστης” – Δείτε βίντεο

Το λογότυπο της ομάδας για τα 100 χρόνια ιστορίας ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Πρόκειται για μια δημιουργία του Γιώργου Μαυρίδη καθώς φέτος ο «δικέφαλος του βορρά» που συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια ιστορίας.

Στο βίντεο ο Γιώργος Μαυρίδης εξηγεί τι συμβολίζουν οι πέντε γραμμές (3 λευκές και δύο μαύρες) στο λογότυπο της ομάδας για τα 100 χρόνιας που συμπληρώνει εν μέσω πλάνων από τις παλιές εποχές όπου ο ΠΑΟΚ έγραφε τη δική του ιστορία στα παρκέ.

«Ένας αιώνας μνήμης. Ένας αιώνας πίστης. Το επετειακό λογότυπο των 100 χρόνων είναι αφιερωμένο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Σε αυτούς που ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ. Ένας Αιώνας ΠΑΟΚ 1926 – 2026» γράφεται στη λεζάντα του βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.