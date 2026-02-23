MENOY

Η Εθνική μπάσκετ ξεκίνησε την προετοιμασία για τα δύο ματς με το Μαυροβούνιο

Φωτογραφία: Intime
Από τη Sunel Arena, έδρα του εντός έδρας αγώνα της ερχόμενης Παρασκευής (27/02, 19:00), άρχισε σήμερα (23/02) η προετοιμασία της Εθνικής μπάσκετ των για τα δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο, στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.

Δέκα παίκτες της Εθνικής μπάσκετ έδωσαν το «παρών» και προπονήθηκαν υπό τις οδηγίες των Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, Κώστα Χαραλαμπίδη και Κωνσταντίνου Ηλιάδη, με κάποιες αλλαγές προσώπων να υπάρχουν αναγκαστικά σε σχέση με την αρχική κλήση.

Οι Νάσος Μπαζίνας και Αλέξανδρος Νικολαΐδης έμειναν έξω λόγω προβλημάτων τραυματισμού που αντιμετωπίζουν και κλήθηκαν και ήταν παρόντες από σήμερα οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος και Νίκος Τουλιάτος.

Στη σημερινή προπόνηση συμμετείχαν ακόμα οι, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Πλώτας.

Στις προπονήσεις της Εθνικής μπάσκετ θα μπουν σε δεύτερο χρόνο ο Βασίλης Σπανούλης -που καθοδηγεί την Μονακό στη Euroleague- και οι Τολιόπουλος, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροφ που έχουν επίσης κληθεί.

Ο Ολυμπιακός παίζει το βράδυ της Τετάρτης (25/02) στο Κάουνας, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (26/02) την Παρί στο ΟΑΚΑ.

Εθνική Μπάσκετ

