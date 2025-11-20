MENOY

Η ΕΕΑ συνεδριάζει για την απόκτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη

THESTIVAL TEAM

Αύριο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) θα συνεδριάσει για να εξετάσει τον φάκελο που έχει καταθέσει η πλευρά του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη με σκοπό την απόκτηση της πλειοψηφίας (60 %) της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος είναι πλήρης και περιλαμβάνει όλες τις ζητούμενες εγγυήσεις. Εάν η ΕΕΑ δώσει θετική γνωμοδότηση, ο Μυστακίδης θα καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα στους τρεις μεγαλομετόχους της ΚΑΕ — Χατζόπουλο, Βιολίδη και Γαλατσόπουλο.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα γίνει και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης του 60 % των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή στην ασπρόμαυρη ομάδα μπάσκετ.

