Η αποστολή του Ηρακλή σταμάτησε στα Τέμπη και τίμησε τους 57 νεκρούς της σιδηροδρομικής τραγωδίας – Δείτε βίντεο
THESTIVAL TEAM
Η αποστολή του Ηρακλή βρέθηκε στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών και απέτισε φόρο τιμής στα θύματα.
Κατά την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη από την Καρδίτσα η αποστολή του Γηραιού στο σημείο των Τεμπών, εκεί όπου πριν τρία χρόνια έγινε το τραγικό δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.
Η αποστολή του «Γηραιού» κατέθεσε λουλούδια, ως έναν ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα αυτής της ανείπωτης τραγωδίας που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα.
