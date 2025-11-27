Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Μυστακίδη – “Σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα”

Όπως ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης είναι και επίσημα κάτοχος του πλειοψηφικού πακέτου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, περνώντας το μπασκετικό τμήμα του Δικεφάλου σε μία νέα εποχή με πολύ μεγάλους ορίζοντες.

Πριν από λίγη ώρα επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως “η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Nέα εποχή στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον”.