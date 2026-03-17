H Σάκκαρη χωρίς αγώνα στο β’ γύρο στο Miami Open

Η Μαρία Σάκκαρη, που βρίσκεται στην 33η θέση με 1.410 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Μαϊάμι (18-29 Μαρτίου).

Πρώτη αντίπαλος της δεν θα είναι τελικά η Αυστριακή και Νο 79 του κόσμου, Γιούλια Γκράμπχερ, καθώς αποσύρθηκε, και έτσι η Σάκκαρη περνά χωρίς αγώνα στο β’ γύρο του τουρνουά στις ΗΠΑ.

Εκεί η Ελληνίδα τενίστρια θα περιμένει τη νικήτρια από την αναμέτρηση της Αμερικανίδας Αλίσια Παρκς με παίκτρια από τα προκριματικά για να συνεχίσει την πορεία της στο Miami Open.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ