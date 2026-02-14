MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

H Γκενκ ζητάει ποσό… μαμούθ για να πουλήσει τον Καρέτσα!

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Γκενκ δείχνει ξεκάθαρα πως δεν σκοπεύει να παραχωρήσει εύκολα τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τον νεαρό άσο μεγαλώνει όσο πλησιάζει το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το βελγικό «voetbalfocus.be», ο σύλλογος του Λίμπουργκ δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε πώληση λόγω πιέσεων της αγοράς. Αντίθετα, η διοίκηση θέλει να κρατήσει τον παίκτη στο ρόστερ, εκτός κι αν προκύψει πρόταση που θα ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα οικονομικά δεδομένα.

Η Γκενκ έχει δείξει και στο παρελθόν ότι ξέρει να «τρέχει» απαιτητικές μεταγραφικές υποθέσεις. Η μετακίνηση του Οχ στη Μπεσίκτας τον Ιανουάριο, έναντι 15 εκατ. ευρώ, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σκληρής γραμμής που ακολουθεί.

Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στον Καρέτσα. Με συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το 2029, ο βελγικός σύλλογος έχει το πάνω χέρι και – σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα – δεν πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν δεν υπάρξει προσφορά που θα αντικατοπτρίζει τόσο την τωρινή όσο και τη μελλοντική του αξία.

Η εκτιμώμενη χρηματιστηριακή του αξία φτάνει ήδη τα 28 εκατ. ευρώ, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη για κάθε ενδιαφερόμενο. Το καλοκαίρι αναμένεται έντονο, όμως το μήνυμα από το Βέλγιο παραμένει ξεκάθαρο:

Ο Καρέτσας δύσκολα αποχωρεί — και σίγουρα όχι χωρίς ένα υπέρογκο ποσό.

Κωνσταντίνος Καρέτσας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Ύπνος: Οι ορμόνες που απελευθερώνονται κατά τη σεξουαλική επαφή μας βοηθούν να κοιμηθούμε καλύτερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Το 9ο Βεργίνα new bazaar το Σαββατοκύριακο στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Φάμελλος από Μυτιλήνη: Τα νησιά πληρώνουν ακριβό τίμημα εξαιτίας μιας επικίνδυνης και διεφθαρμένης κυβέρνησης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Έσπασε καφετέρια στον Βόλο και έκλεψε 300 ευρώ – “Μου έριξαν χάπια στον καφέ” είπε ο κατηγορούμενος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Λούτσα: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από το τροχαίο δυστύχημα με τον νεκρό 15χρονο – Σε σοκ ο ανήλικος οδηγός που είδε τον θάνατο του κολλητού του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Νέο πλήγμα με Πέλκα