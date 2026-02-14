H Γκενκ ζητάει ποσό… μαμούθ για να πουλήσει τον Καρέτσα!

Η Γκενκ δείχνει ξεκάθαρα πως δεν σκοπεύει να παραχωρήσει εύκολα τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, παρά το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για τον νεαρό άσο μεγαλώνει όσο πλησιάζει το καλοκαίρι.

Όπως αναφέρει το βελγικό «voetbalfocus.be», ο σύλλογος του Λίμπουργκ δεν έχει καμία πρόθεση να προχωρήσει σε πώληση λόγω πιέσεων της αγοράς. Αντίθετα, η διοίκηση θέλει να κρατήσει τον παίκτη στο ρόστερ, εκτός κι αν προκύψει πρόταση που θα ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα οικονομικά δεδομένα.

Η Γκενκ έχει δείξει και στο παρελθόν ότι ξέρει να «τρέχει» απαιτητικές μεταγραφικές υποθέσεις. Η μετακίνηση του Οχ στη Μπεσίκτας τον Ιανουάριο, έναντι 15 εκατ. ευρώ, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της σκληρής γραμμής που ακολουθεί.

Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στον Καρέτσα. Με συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι το 2029, ο βελγικός σύλλογος έχει το πάνω χέρι και – σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα – δεν πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν δεν υπάρξει προσφορά που θα αντικατοπτρίζει τόσο την τωρινή όσο και τη μελλοντική του αξία.

Η εκτιμώμενη χρηματιστηριακή του αξία φτάνει ήδη τα 28 εκατ. ευρώ, γεγονός που ανεβάζει τον πήχη για κάθε ενδιαφερόμενο. Το καλοκαίρι αναμένεται έντονο, όμως το μήνυμα από το Βέλγιο παραμένει ξεκάθαρο:

Ο Καρέτσας δύσκολα αποχωρεί — και σίγουρα όχι χωρίς ένα υπέρογκο ποσό.