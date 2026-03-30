H EOK αποχαιρετά τον Βασίλη Γκούμα: “Συνέβαλε αποφασιστικά στην εξέλιξη του μπάσκετ στην Ελλάδα”

Η ΕΟΚ με ανακοίνωσή της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του Βασίλη Γκούμα, ο οποίος άφησε το στίγμα του στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Βαθιά θλίψη προκάλεσε στο άκουσμά της η είδηση της απώλειας του Βασίλη Γκούμα, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών. Το ελληνικό μπάσκετ θρηνεί τον χαμό μίας εκ των προσωπικοτήτων, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην εξέλιξη του αθλήματος στην χώρα μας, δίνοντάς του μεγάλη ώθηση στα χρόνια που έκανε τα μεγάλα βήματα προόδου.

Ο Βασίλης Γκούμας σημείωσε σπουδαία πορεία αγωνιστικά στη διάρκεια της καριέρας του, έχοντας ξεκινήσει από το Βόλο, όπου γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1946, στον τοπικό Ολυμπιακό, συνεχίζοντας με καριέρα στην Νότια Αφρική και την Αιθιοπία, για να καταξιωθεί εν συνεχεία με τις φανέλες του Πανελληνίου, της ΑΕΚ και του Ηλυσιακού, όντας ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους, ενώ αποτελεί το δεύτερο σκόρερ στην ιστορία της Α’ Εθνικής και Α1 Ανδρών με συνολικά 11.030 πόντους. Στη διάρκεια της καριέρας του, κατέκτησε με την Ενωση τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας το 1981 και αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος (1970, 1974, 1975, 1977).

Ο Βασίλης Γκούμας, φυσικά, φόρεσε και την φανέλα της Εθνικής Ανδρών για μια δεκαετία, από το 1966 έως το 1975, έχοντας μάλιστα κληθεί στη μεικτή Ευρώπης το 1974 δίπλα σε «θρυλικές» μορφές του μπάσκετ της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ αποτελεί και τον ένατο κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της «γαλανόλευκης» με 1.641 πόντους συνολικά.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος, και τα μέλη του ΔΣ της ΕΟΚ, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Βασίλη Γκούμα”.