Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Γκούμας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Βασίλης Γκούμας με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ.

Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους Έλληνες μπασκετμπολίστες της εποχής του, έχοντας συνδεθεί με τον Πανελλήνιο και την ΑΕΚ, υπηρετώντας φυσικά επί σειρά ετών και την Εθνική Ελλάδας.

Γεννημένος στον Βόλο το 1946, έπαιξε μπάσκετ από το 1961 έως το 1988.

Ήταν δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατέκτησε το Κύπελλο με την ΑΕΚ το 1981, ενώ τέσσερις φορές αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Το 1974 έπαιξε στην Μικτή Ευρώπης.