Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Γκούμας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Βασίλης Γκούμας με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ.

Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους Έλληνες μπασκετμπολίστες της εποχής του, έχοντας συνδεθεί με τον Πανελλήνιο και την ΑΕΚ, υπηρετώντας φυσικά επί σειρά ετών και την Εθνική Ελλάδας.

Γεννημένος στον Βόλο το 1946, έπαιξε μπάσκετ από το 1961 έως το 1988.

Ήταν δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατέκτησε το Κύπελλο με την ΑΕΚ το 1981, ενώ τέσσερις φορές αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Το 1974 έπαιξε στην Μικτή Ευρώπης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Aνάπλαση ΔΕΘ: Έκκληση της Οργανωτικής Επιτροπής να γίνει αποδεκτό το αίτημα για δημοψήφισμα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Απεργία πείνας από δεκάδες κρατούμενους στις φυλακές Τρικάλων – Τι ζητούν

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Marseaux: Είμαι από τη φύση μου πιο ραπερού, δεν νιώθω ποτέ γκόμενα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 55 λεπτά πριν

ΔΕΔΔΗΕ: Από την 1η Απριλίου το θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 λεπτά πριν

Ζωγράφου: “Ήμουν σίγουρος ότι ήταν νεκρές”, λέει ο συγγενής που ενημέρωσε την αστυνομία για το θρίλερ

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Ξέσπασε ο Ανδρέας Μικρούτσικος κατά του Μάνεση: “Είναι κατάπτυστο, πάνω στους νεκρούς μπλακ χιούμορ; Ξεφτιλιζόμαστε με τέτοια συγγνώμη”