Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η εντυπωσιακή εμφάνιση χωρίς αντίκρισμα στο Μαϊάμι Χιτ-Μιλγουόκι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός για ένα ακόμη παιχνίδι των Μιλγουόκι Μπακς, αλλά η ομάδα του γνώρισε μία ακόμη ήττα στο φετινό NBA, με 112-105 κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν αρνητικό ρεκόρ φέτος στο NBA και αναμένεται πια να μείνουν εκτός της postseason, παρά τις προσπάθειες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και πέτυχε 31 πόντους κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο “Greek Freak” αγωνίστηκε λιγότερο από 30 λεπτά, καθώς έχει επιστρέψει πρόσφατα από τραυματισμό, αλλά πρόλαβε να γεμίσει τη στατιστική του, έχοντας και 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα, για μόλις 3 λάθη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει φέτος 27,5 πόντους, 9,4 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ κατά μέσο όρο στη σεζόν.