GBL: Restart κόντρα στη Μύκονο κάνει ο Άρης σήμερα στο “Nick Gallis Hall”

Να ξεκολλήσει από τα χαμηλά της βαθμολογίας της GBL θέλει ο Άρης που σήμερα υποδέχεται τη Μύκονο στις 16:00 στο Nick Gallis Hall.

Οι κιτρινόμαυροι που μεσοβδόμαδα πήραν ανάσα στο Eurocup με τη νίκη επί της Σλασκ Βροτσλαβ με 85-78, θέλουν να πάρουν νίκη και στον σημερινό αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην ανταγωνιστική Μύκονο που μάλιστα είναι πιο πάνω στη βαθμολογία από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηριστικά η Μύκονος είναι στην 9η θέση με 6 βαθμούς, με αγώνα λιγότερο από τον Άρη που βρίσκεται στην 11η θέση επίσης με 6 βαθμούς.