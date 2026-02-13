GBL: Η ΚΕΔ επέλεξε την Τσαρούχα για το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 19ης αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τη Βάσω Τσαρούχα να είναι αυτή που θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο “PAOK Sports Arena”.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Σάββατο 14/2

Δ. Τόφαλος 16:00 Προμηθέας Βίκος Cola-Περιστέρι Betsson Παπαπέτρου-Χριστινάκης-Τεφτίκης (Καράτσαλος)

Άνω Μεράς 16:00 Μύκονος Betsson-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Μηλαπίδης (Κυρτάτας)

Ιβανώφειο 16:00 Ηρακλής-Ολυμπιακός Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Καλογριάς (Παραλυκίδης-Παπαπέτρου)

PAOK Sports Arena 18:15 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Τσαρούχα-Τηγάνης-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης)

Αγ. Θωμά 18:15 Μαρούσι Chery-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσιμπούρης-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)

Κυριακή 15/2

Telecom 16:00 Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός H Hotels Collection Συμεωνίδης-Μαλαμάς-Λιαρομμάτης (Ζώης).