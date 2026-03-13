MENOY

GBL: Η διαιτητική τριάδα που σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Άρης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Γνωστή έγινε η διαιτητική τριάδα του μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη στο “PAOK Sports Arena” το απόγευμα του Σαββάτου, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Πιο συγκεκριμένα, Πουρσανίδης, Καρπάνος και Σκανδαλάκης θα διευθύνουν το μεγάλο ντέρμπι.

Σάββατο 14 Μαρτίου

Αγ, Θωμά 16.00 Μαρούσι Chery-Περιστέρι Betsson Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Ζιώγας (Παυλόπουλος)

Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Προμηθέας Βίκος Cola Τσαρούχα-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)

PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Καρπάνος-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης/Χρυσάφης)

Κυριακή 15 Μαρτίου

Καλλιθέας 12.45 Κολοσσός Η Hotels Collection-Ηρακλής Παπαπέτρου-Μαρινάκης-Μπακάλης (Κυρτάτας)

Μ. Λιούγκας 13.00 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Ολυμπιακός Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης-Μηλαπίδης (Ηπιώτης)

Telekok Center Athens 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-AEK Τηγάνης-Πιτσίλκας-Τεφτίκης (Νηγιάννης)

ΚΑΕ Άρης ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

