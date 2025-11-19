MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Κουρασάο: Μια χώρα που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 2010 πήρε το εισιτήριο για τα τελικά του Μουντιάλ – Βίντεο από τους πανηγυρισμούς

|
THESTIVAL TEAM

Μια χώρα που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 2010 (έως τότε άνηκε στις Ολλανδικές Αντίλλες), μια Εθνική ομάδα που δημιουργήθηκε το 2011 και αγωνίζεται στη συνομοσπονδία Βορείου και Κεντρικής Αμερικής, αλλά όλοι οι παίκτες της έχουν γεννηθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Αυτή είναι με λίγα λόγια η ιστορία της Εθνικής ποδοσφαίρου του Κουρασάο, το οποίο τα ξημερώματα της Τετάρτης έγινε η 42η ομάδα που εξασφάλισε το εισιτήριο της για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου 2026, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην (σύντομη) ιστορία της.

Στο τελευταίο ματς του ομίλου το Κουρασάο ήθελε ισοπαλία στην έδρα της Τζαμάικα (που ήταν έναν βαθμό πίσω της) και τα κατάφερε, ωστόσο μέχρι να τελειώσουν τα 11 (!) λεπτά των καθυστερήσεων (ήταν πέντε αρχικά) οι 155.000 κάτοικοι του νησιού έζησαν στιγμές απίστευτης αγωνίας η οποία κορυφώθηκε στο 90’+5′ όταν ο διαιτητής Ιβάν Αρσίντες Μπαρτόν Σισνέρος από το Ελ Σλαβαδόρ κλήθηκε από το VAR για να εξετάσει πιθανή περίπτωση πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων.

Τα δευτερόλεπτα μέχρι ο διαιτητής να δει τη φάση έμοιαζαν με αιωνιότητα και οι αντιδράσεις στο στούντιο του δημόσιας τηλεόρασης καταγράφηκαν συγκλονιστικές στιγμές.

«Βρίσκει τη μπάλα, βρίσκει τη μπάλα», φώναζαν οι παρουσιαστές της εκπομπής και όταν ο Σισνέρος επέστρεψε δείχνοντας ότι δεν υπάρχει πέναλτι πανηγύρισαν όλοι αγκαλιασμένοι φωνάζοντας «δικαιοσύνη, δικαιοσύνη».

Αυτή η φάση όμως έφερε την… επιμήκυνση των καθυστερήσεων με τη Τζαμάικα να πιέζει συνεχώς για το γκολ που θα της έδινε το απευθείας εισιτήριο (τώρα θα αγωνιστεί στα μπαράζ), αλλά στο 101′ ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά και το πάρτι μόλις είχε αρχίσει.

Κουρασάο Μουντιάλ 2026

