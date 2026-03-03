Επιστρέφει από το Άμπου Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη

Η ομάδα K18 του Άρη είναι εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και με πρωτοβουλία της Euroleague αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το ίδιο ισχύει για το σύνολο των ομάδων που μετείχαν στο τουρνουά της Euroleague.

Πριν από λίγο η ΚΑΕ Άρης, αλλά και η Aris Alliance, η οποία χρηματοδοτεί τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, ενημέρωσαν ότι τα μέλη της αποστολής (22 άτομα) θα αναχωρήσουν από το Άμπου Ντάμπι με προορισμό την Ελλάδα και ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: gazzetta.gr