MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επιστρέφει από το Άμπου Ντάμπι η ομάδα μπάσκετ Κ18 του Άρη

|
THESTIVAL TEAM

Η ομάδα K18 του Άρη είναι εγκλωβισμένη στο Άμπου Ντάμπι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και με πρωτοβουλία της Euroleague αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Το ίδιο ισχύει για το σύνολο των ομάδων που μετείχαν στο τουρνουά της Euroleague.

Πριν από λίγο η ΚΑΕ Άρης, αλλά και η Aris Alliance, η οποία χρηματοδοτεί τα τμήματα υποδομής του συλλόγου, ενημέρωσαν ότι τα μέλη της αποστολής (22 άτομα) θα αναχωρήσουν από το Άμπου Ντάμπι με προορισμό την Ελλάδα και ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: gazzetta.gr

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Αντικαταστάτης του Ζντοβτς ο Αντρέα Τρινκιέρι – Πότε έρχεται Θεσσαλονίκη

ΥΓΕΙΑ 3 ώρες πριν

Σημαντική αύξηση στα κρούσματα καρκίνου του μαστού ετησίως ως το 2050 προβλέπει παγκόσμια έρευνα – Μείωση της θνησιμότητας στην Ελλάδα από το 1990

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

“Το πάρτυ της ζωής μου” με την Ελένη Ράντου έρχεται στη Θεσσαλονίκη

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 21 ώρες πριν

Δ. Θεσσαλονίκης: 218 έλεγχοι και 24 “καμπάνες” από τη Δημοτική Αστυνομία για τα ζώα συντροφιάς

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 13 ώρες πριν

Άγνωστοι αφήνουν 50 ευρώ στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου – Γιατί δεν πρέπει να τα πάρεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θρίλερ στον Βόλο: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου