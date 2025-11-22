Επιστολή Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ: “Όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο, θα πληρώσουμε όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις”

Με επιστολή της η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη απάντησε στην ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθαρίζοντας ότι θα πληρώσει όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις όταν και αν αναλάβει τον έλεγχο της ασπρόμευρης ΚΑΕ. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πλάνο επένδυσης που έχει σχεδιάσει για την ομάδα μόλις αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.

Η διαδικασία που αφορά την αγορά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη συνεχίζεται, με την “Alpha Sports Group” που είναι η εταιρεία που έλαβε το “πράσινο φως” της ΕΕΑ για να αποκτήσει μέσω αυτής τις μετοχές του μπασκετικού τμήματος απέστειλε επιστολή προς την Ασπρόμαυρη ΚΑΕ.

Στο κείμενο που κοινοποιήθηκε, η πλευρά του 63χρονου επιχειρηματία διευκρινίζει τη θέση της σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν την ΚΑΕ, σημειώνοντας πως αυτές πρέπει να καταβληθούν από την ίδια την ομάδα και όχι από τον υποψήφιο αγοραστή πριν ολοκληρωθεί η μεταβίβαση.

Παράλληλα, τονίζεται ότι σε περίπτωση ανάληψης του ελέγχου θα εξοφληθούν όλες οι νόμιμες οφειλές, ενώ γίνεται αναφορά και σε άμεσο επενδυτικό πλάνο για την ενίσχυση της ομάδα και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στο PAOK Sports Arena.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η επιστολή:

“Όπως θα έχετε διαπιστώσει οι πωλητές των μετοχών απαιτούν την άμεση πληρωμή υποχρεώσεων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από εμάς, κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τη δομή της μεταξύ μας συμφωνίας. Μάλιστα σε τρίτο, προσωπικό λογαριασμό. Οι υποχρεώσεις της ΚΑΕ πρέπει να πληρωθούν από την ΚΑΕ.

Έχουμε διαβεβαιώσει τους πωλητές και ρητώς διασφαλίζουμε με την παρούσα αλληλογραφία ότι, όταν και αν αναλάβουμε τον έλεγχο της ΚΑΕ, θα πληρώσουμε όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ υποχρεώσεις.

Το όνειρό μας είναι να δούμε τον ΠΑΟΚ να μεγαλουργεί ξανά, και ήδη έχουμε προϋπολογίσει κι έχουμε έτοιμες τις επενδύσεις για την ενίσχυση της ομάδας με νέους παίκτες και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του PAOK Sports Arena (Παλατάκι).

M’ εκτίμηση,

ALPHA SPORTS GROUP”.

Πηγή: sport24.gr