ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Ολοκληρώνεται η εξαγορά των μετοχών μετά τη συμφωνηθείσα αποπληρωμή των χρεών

|
THESTIVAL TEAM

Την ικανοποίησή της για τη σημερινή απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να χορηγήσει άδεια μετόχου σε εταιρεία συμφερόντων του Αριστοτέλη Μυστακίδη εξέφρασε, με ανακοίνωση που εξέδωσε, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Αποσαφήνισε, παράλληλα, στο κείμενο πως, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ από τον Έλληνα επιχειρηματία, θα πρέπει ο τελευταίος να αποπληρώσει, όπως συμφωνήθηκε, μετά τον σχετικό οικονομικό έλεγχο που έγινε εσχάτως, όλα τα χρέη της «ασπρόμαυρης» εταιρείας.

Οι Θεσσαλονικείς, ειδικότερα, ανέφεραν:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση της ΕΕΑ να χορηγήσει άδεια στην εταιρία ALPHA SPORTS GROUP ιδιοκτησίας του κ. Μυστακίδη, προκειμένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς των μετοχών της ΚΑΕ απομένει μόνο η συμφωνηθείσα από την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 ταυτόχρονη αποπληρωμή όλων ανεξαιρέτως των υφιστάμενων σήμερα χρεών, το ύψος των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον σχετικό οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε».

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

