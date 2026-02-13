Εκτίμηση-σοκ για τη Λίντσεϊ Βον που τραυματίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς: “Μπορεί να ακρωτηριαστεί το πόδι της”

Πολύ μεγάλη φέρεται να είναι η ζημιά που έχει προκληθεί στο πόδι της Λίντσεϊ Βον, καθώς όχι μόνο θα χρειαστεί πολλά χειρουργεία μετά το «πολύπλοκο κάταγμα κνήμης» που υπέστη την περασμένη Κυριακή (8/2) κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις Γάλλου ειδικού, πάνω στο χειρουργικό τραπέζι βρίσκεται ακόμα και το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού.

Η 41χρονη Αμερικανίδα σκιέρ, η οποία αποφάσισε να αγωνιστεί με κομμένο χιαστό, είχε μια πολύ άσχημη πτώση, 13 μόλις δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης στο Olimpia delle Tofane στην Κορτίνα.

🚨 BREAKING 🇺🇸 #MilanoCortinaOlympic2026



Lindsey Vonn has undergone surgery after suffering a fracture to her left leg following her crash in the Olympic downhill at Cortina d’Ampezzo, according to AFP.



Reuters reports she had been placed in intensive care at a hospital in… pic.twitter.com/QtYKdQ4ISj February 8, 2026

Σύμφωνα με την Daily Mail, η οποία επικαλείται τον εξειδικευμένο ορθοπεδικό χειρουργό Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, ορισμένοι τόσο σοβαροί τραυματισμοί απαιτούν ακρωτηριασμό, ενώ οι πόνοι μπορεί να συντροφεύουν τη Βον για το υπόλοιπο της ζωής της.

«Το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά απρόβλεπτο. Θα περάσουν μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει ξανά κανονικά» ανέφερε χαρακτηριστικά στο RMC Sport.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «ο στόχος της τώρα είναι πρώτα απ’ όλα να κρατήσει το πόδι της και να μπορέσει να περπατήσει», ωστόσο δεν αποκλείεται, ακόμα και στο αισιόδοξο σενάριο, να αντιμετωπίσει δυσκολίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

«Μπορεί να της αφήσει και μόνιμες συνέπειες»

Σχολιάζοντας, δε, την τελευταία ανάρτηση της Βον στο Instagram ισχυρίστηκε πως «οι εικόνες δείχνουν ότι, παρόλο που οι χειρουργικές επεμβάσεις ήταν επιτυχημένες, ο εξωτερικός σταθεροποιητής δηλαδή, ο τεράστιος πείρος που έβαλαν στο αριστερό της πόδι, αποδεικνύει ότι δεν κατάφεραν να επιδιορθώσουν εντελώς το κάταγμα».

«Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο τραυματισμός της είναι εξαιρετικά σοβαρός και θα της προκαλέσει προβλήματα για μήνες, ενώ μπορεί να της αφήσει και μόνιμες συνέπειες» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ένας τέτοιος τραυματισμός είναι πιο συνηθισμένος σε τροχαία ατυχήματα, ιδιαίτερα με μηχανή.

Από την πλευρά του, ένας άλλος Γάλλος χειρουργός, ο Nicolas Baudrier, δήλωσε στην L’Equipe ότι «από ό,τι μπορούμε να δούμε στις αναρτήσεις και τις φωτογραφίες της σκιέρ, πρόκειται για πολύ σοβαρούς τραυματισμούς που απαιτούσαν την εφαρμογή εξωτερικού σταθεροποιητή.

Πιθανότατα υπήρχαν πολλά θραύσματα οστών (συντριπτικό κάταγμα). Με πιθανή βλάβη στο δέρμα, τα νεύρα ή τους μυς».

«Ένας νέος άνθρωπος θα χρειαζόταν συνήθως περίπου ένα χρόνο για να αναρρώσει πλήρως από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό», κατέληξε.

Υπενθυμίζεται πως η Βον δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες μετά το τρίτο χειρουργείο στο Instagram, γράφοντας:

«Σήμερα υποβλήθηκα στην τρίτη χειρουργική επέμβαση και ήταν επιτυχής. Η επιτυχία σήμερα έχει εντελώς διαφορετική σημασία από ό,τι πριν από λίγες μέρες. Κάνω πρόοδο και, αν και είναι αργή, ξέρω ότι θα γίνω καλά.

Είμαι ευγνώμων για όλο το απίστευτο ιατρικό προσωπικό, τους φίλους, την οικογένεια, που ήταν δίπλα μου, και για την υπέροχη έκφραση αγάπης και υποστήριξης από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και σε όλους τους αθλητές της ομάδας των ΗΠΑ που με εμπνέουν και μου δίνουν λόγο να χαίρομαι».

Η Βον επιμένει πάντως ότι ο τραυματισμός της στον χιαστό δεν είχε καμία σχέση με το σπάσιμο του ποδιού της.

Μία ημέρα μετά τον σοβαρό τραυματισμό της ενημέρωσε τους θαυμαστές της για την πρόοδο, έχοντας ήδη υποβληθεί σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις, γράφοντας στο Instagram:

«Χθες, το ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε όπως το είχα ονειρευτεί. Δεν ήταν ένα τέλος όπως στα παραμύθια ή στα παραμύθια, ήταν απλά η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και δούλεψα πολύ σκληρά για να το πετύχω. Διότι στο σκι κατάβασης, η διαφορά μεταξύ μιας στρατηγικής γραμμής και ενός καταστροφικού τραυματισμού μπορεί να είναι μόλις 5 ίντσες.

Ήμουν απλά 5 ίντσες πολύ στενά στη γραμμή μου όταν το δεξί μου χέρι γαντζώθηκε μέσα στην πύλη, με στρίβοντας και με αποτέλεσμα να πέσω. Ο χιαστός μου σύνδεσμος και οι προηγούμενοι τραυματισμοί μου δεν είχαν καμία σχέση με την πτώση μου.

Δυστυχώς, έχω υποστεί ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης που είναι επί του παρόντος σταθερό, αλλά θα απαιτήσει πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να διορθωθεί σωστά.

Αν και η χθεσινή μέρα δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο που προκάλεσε, δεν έχω κανένα παράπονο. Το να στέκομαι χθες στην πύλη εκκίνησης ήταν μια απίστευτη αίσθηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι στέκομαι εκεί με την ευκαιρία να κερδίσω ήταν από μόνο του μια νίκη. Ήξερα επίσης ότι ο αγώνας ήταν ένας κίνδυνος. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα απίστευτα επικίνδυνο άθλημα.

Και όπως και στους αγώνες σκι, παίρνουμε ρίσκα στη ζωή. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και μερικές φορές πέφτουμε. Μερικές φορές η καρδιά μας ραγίζει. Μερικές φορές δεν πραγματοποιούμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε. Αλλά αυτό είναι και η ομορφιά της ζωής: μπορούμε να προσπαθήσουμε.

Προσπάθησα. Ονειρεύτηκα. Πήδηξα.

Ελπίζω ότι αν πάρετε κάτι από το ταξίδι μου, αυτό είναι το θάρρος να τολμήσετε. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην ρισκάρετε. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθήσετε.

Πιστεύω σε σας, όπως πιστέψατε σε μένα. LV»

Πηγή: ertnews.gr