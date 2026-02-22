MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δύσκολη έκτος έδρας δοκιμασία για ΠΑΟΚ στη Λάρισα – Ο Άρης ψάχνει νίκη πάση θυσία με Κηφισιά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ημέρα Super League σήμερα με αναμετρήσεις για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ των πολλών απουσιών (Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Λόβρεν) αντιμετωπίζει στην μαχητική ΑΕΛ στην AEL FC Arena στις 18:00. Η ομάδα του Λουτσέσκου θέλει νίκη που θα την κρατήσει μια ανάσα από την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη η ΑΕΛ μετά το Χ μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού κοιτά στα μάτια και τον “Δικέφαλο” και ψάχνει ακόμη ένα θετικό αποτέλεσμα στη μάχη του υποβιβασμού.

Ο Άρης από την άλλη, αντιμετωπίζει την επίσης μαχητική Κηφισιά σε ένα παιχνίδι δίχως αύριο, αν δεν θέλει μπλεξίματα, στο Κλεάνθης Βικελίδης, στις 19:00. Η ομάδα του Χιμένεθ πρέπει πάση θυσία να κερδίσει για να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη των play out. Η Κηφισιά θέλει θετικό αποτέλεσμα στην δική της προσπάθεια να κρατηθεί στην κατηγορία.

Άρης ΠΑΟΚ

