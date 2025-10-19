MENOY

Δώνης: Ο Άρης με πίστεψε στους απανωτούς τραυματισμούς, έπρεπε να βγάλουμε αντίδραση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το δικό του σχόλιο για το ισόπαλο 1-1 του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό κατέθεσε ο σκόρερ των «κιτρινόμαυρων», Τάσος Δώνης, ο οποίος αναφέρθηκε, επίσης, και στο πρόβλημα υγείας του Μιχάλη Βοριαζίδη.

Αναλυτικά όσα είπε

Για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και το γκολ που πέτυχε: «Παιχνίδι με παιχνίδι να γίνομαι καλύτερος, ο Άρης με στήριξε στους απανωτούς τραυματισμούς μου και με περίμενε να επιστρέψω. Γι΄ αυτό και θέλω να κάνω ότι καλύτερο μπορώ»

Για την εικόνα του Άρη μετά την ήττα από τον ΟΦΗ: «Ήταν μία άσχημη εμφάνιση. Έπρεπε να βγει μία αντίδραση στο σημερινό παιχνίδι, έπρεπε ίσως να δώσουμε το κάτι παραπάνω για να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Σε τέτοια ντέρμπι πρέπει να κάνεις το κάτι παραπάνω για να πάρεις την νίκη».

Για τον Μιχάλη Βοριαζίδη και το πρόβλημα υγείας του: «Ο Μιχάλης θα περάσει μία δύσκολη διαδικασία, όλοι στο πλευρό του. Είμαι σίγουρος που θα βγει πιο δυνατός, πέρα από το ποδόσφαιρο αυτά είναι τα σημαντικά».

Πηγή: metrosport.gr

Άρης Τάσος Δώνης

