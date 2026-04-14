MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Διακόπηκε λόγω σκότους η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μόναχο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διακόπηκε λόγω σκότους η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Μονάχου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεκίνησε να παίζει με τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν και στο 2-2 του 3ου σετ είχαμε διακοπή λόγω σκότους και το παιχνίδι θα συνεχιστεί την Τετάρτη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το 1ο σετ με 6-3 και έσβησε 10 μπρέικ πόιντ!

Στο 2ο είχε ματς πόιντ για το 7-5 αλλά ο Ούγγρος το έσβησε και πήρε το σετ στο τάι μπρέικ με 7-6 (5). Οι παίκτες αφού δεν έβλεπαν καλά δεν ήθελαν να συνεχίσουν στο παιχνίδι αλλά ξεκίνησε το 3ο σετ.

Μετά το 2-2 ο διαιτητής το διέκοψε. Ο νικητής θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Ντένις Σαποβάλοφ.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

