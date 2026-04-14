Διακόπηκε λόγω σκότους η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μόναχο

Διακόπηκε λόγω σκότους η πρεμιέρα του Στέφανου Τσιτσιπά στο τουρνουά του Μονάχου.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ξεκίνησε να παίζει με τον Ούγγρο Φάμπιαν Μαροζάν και στο 2-2 του 3ου σετ είχαμε διακοπή λόγω σκότους και το παιχνίδι θα συνεχιστεί την Τετάρτη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το 1ο σετ με 6-3 και έσβησε 10 μπρέικ πόιντ!

Στο 2ο είχε ματς πόιντ για το 7-5 αλλά ο Ούγγρος το έσβησε και πήρε το σετ στο τάι μπρέικ με 7-6 (5). Οι παίκτες αφού δεν έβλεπαν καλά δεν ήθελαν να συνεχίσουν στο παιχνίδι αλλά ξεκίνησε το 3ο σετ.

Μετά το 2-2 ο διαιτητής το διέκοψε. Ο νικητής θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Ντένις Σαποβάλοφ.