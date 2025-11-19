Δερμιτζάκης: “Μεγάλη ομάδα ο Ηρακλής, η θέση του είναι στη Superleague – Η Εθνική δεν πήρε αυτό που της αναλογούσε”

Για την εικόνα του Πανιωνίου, τον Ηρακλή και την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας μίλησε σε ραδιοφωνική συνέντευξη του ο έμπειρος προπονητής, Παύλος Δερμιτζάκης.

Αρχικά, για τον Πανιώνιο είπε στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή «Τρίτο Ημίχρονο»: «Χαίρομαι που είμαι σε μια μεγάλη ομάδα. Είναι μια ταλαιπωρημένη ομάδα. Η διοίκηση προσπαθεί να οργανώσει σωστά τα πάντα ώστε να μπορέσει ο Πανιώνιος να γυρίσει εκεί που ανήκει. Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Οι άνθρωποι εδώ δίνουν μεγάλη βαρύτητα στις ακαδημίες. Θέλουν να δημιουργήσουν κάτι σωστό και υγιές και όταν η ομάδα βγει στη Super League να στηρίζεται στα παιδιά της».

Για το Νότιο Όμιλο: «Είναι φανερό ποιες ομάδες πρωταγωνιστούν. Οι τρεις ομάδες έχουν τα ρόστερ ώστε να πάνε έτσι μέχρι στα πλέι οφ έτσι. Εκεί θα φανεί η ετοιμότητα και το βάρος της φανέλας».

Για τον Ηρακλή: «Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα. Είχα τη χαρά και την τιμή να ζήσω την πίεση αυτή, που είναι υγιής και σε βοηθά να συγκεντρωθείς περισσότερο και να παλέψεις για το στόχο. Η φυσική του θέση είναι η Super League».

Για την Εθνική: «Έχουμε μια ομάδα που βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής. Έγινε μια μεγάλη ανανέωση στην ομάδα και μπράβο στον προπονητή που την έκανε. Όταν είσαι σε διαδικασία ανανέωσης είναι φυσικό ότι δε θα έχεις τις ισορροπίες που χρειάζεσαι ως ομάδα. Δεν πετύχαμε να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Δεν πήραμε αυτό που μας αναλογούσε. Αν θα διαβαστεί από όλη την ομάδα αυτό που έγινε, θα κάνει καλό. Υπάρχει μια χρυσή δεξαμενή ποδοσφαιριστών που το ταβάνι τους είναι πολύ υψηλό.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έχει τεράστια εμπειρία, όπως και ο Τζώρτζογλου. Το πρώτο τους βήμα ήταν να κάνουν το «σπίτι» της Εθνικής. Η ομάδα έχει έναν ικανό προπονητή και παίκτες έμπειρους και νέους. Οι νέοι είναι σε υψηλό επίπεδο και έχουν δημιουργήσει τρομερή υπεραξία. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντέλιας έχει δημιιούργησε μια τρομερή υπεραξία».