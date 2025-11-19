MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δερμιτζάκης: “Μεγάλη ομάδα ο Ηρακλής, η θέση του είναι στη Superleague – Η Εθνική δεν πήρε αυτό που της αναλογούσε”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για την εικόνα του Πανιωνίου, τον Ηρακλή και την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας μίλησε σε ραδιοφωνική συνέντευξη του ο έμπειρος προπονητής, Παύλος Δερμιτζάκης.

Αρχικά, για τον Πανιώνιο είπε στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή «Τρίτο Ημίχρονο»: «Χαίρομαι που είμαι σε μια μεγάλη ομάδα. Είναι μια ταλαιπωρημένη ομάδα. Η διοίκηση προσπαθεί να οργανώσει σωστά τα πάντα ώστε να μπορέσει ο Πανιώνιος να γυρίσει εκεί που ανήκει. Είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Οι άνθρωποι εδώ δίνουν μεγάλη βαρύτητα στις ακαδημίες. Θέλουν να δημιουργήσουν κάτι σωστό και υγιές και όταν η ομάδα βγει στη Super League να στηρίζεται στα παιδιά της».

Για το Νότιο Όμιλο: «Είναι φανερό ποιες ομάδες πρωταγωνιστούν. Οι τρεις ομάδες έχουν τα ρόστερ ώστε να πάνε έτσι μέχρι στα πλέι οφ έτσι. Εκεί θα φανεί η ετοιμότητα και το βάρος της φανέλας».

Για τον Ηρακλή: «Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ομάδα. Είχα τη χαρά και την τιμή να ζήσω την πίεση αυτή, που είναι υγιής και σε βοηθά να συγκεντρωθείς περισσότερο και να παλέψεις για το στόχο. Η φυσική του θέση είναι η Super League».

Για την Εθνική: «Έχουμε μια ομάδα που βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής. Έγινε μια μεγάλη ανανέωση στην ομάδα και μπράβο στον προπονητή που την έκανε. Όταν είσαι σε διαδικασία ανανέωσης είναι φυσικό ότι δε θα έχεις τις ισορροπίες που χρειάζεσαι ως ομάδα. Δεν πετύχαμε να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Δεν πήραμε αυτό που μας αναλογούσε. Αν θα διαβαστεί από όλη την ομάδα αυτό που έγινε, θα κάνει καλό. Υπάρχει μια χρυσή δεξαμενή ποδοσφαιριστών που το ταβάνι τους είναι πολύ υψηλό.

Ο Μάκης Γκαγκάτσης έχει τεράστια εμπειρία, όπως και ο Τζώρτζογλου. Το πρώτο τους βήμα ήταν να κάνουν το «σπίτι» της Εθνικής. Η ομάδα έχει έναν ικανό προπονητή και παίκτες έμπειρους και νέους. Οι νέοι είναι σε υψηλό επίπεδο και έχουν δημιουργήσει τρομερή υπεραξία. Για παράδειγμα, ο Κωνσταντέλιας έχει δημιιούργησε μια τρομερή υπεραξία».

Ηρακλής Παύλος Δερμιτζάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ευελπιστεί σε νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων με τη Ρωσία πριν από το τέλος της χρονιάς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Μεταναστευτικές ροές: Τρεις λέμβοι με περισσότερα από 100 άτομα εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Δερμιτζάκης: “Μεγάλη ομάδα ο Ηρακλής, η θέση του είναι στη Superleague – Η Εθνική δεν πήρε αυτό που της αναλογούσε”

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ένας νεκρός και μία τραυματίας μετά από μεγάλη φωτιά στην Ιαπωνία: Κάηκαν 170 κτίρια, εκκενώθηκαν 175 άτομα – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ζενεβιέβ Μαζαρί: Όταν έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι με τη μάνα μου ήμασταν φίλες, ήταν καλύτερα όταν χώρισαν οι γονείς μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Νίκη Κεραμέως: Καμία αύξηση, πέραν του συνηθισμένου, στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών