Χωρίς Κωνσταντέλια και Πέλκα στο “Κλ. Βικελίδης” για το ντέρμπι με τον Άρη ο ΠΑΟΚ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι απέναντι στον Άρη (3/12 21:30), με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να μην είναι απόλυτα έτοιμος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ζέσταμα ενώ στη συνέχεια, το τεχνικό επιτελείο δούλεψε στην τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης και στις στατικές φάσεις.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συμμετείχε σε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε με ατομική δουλειά στο γήπεδο, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας ακολούθησε θεραπεία.

Ως είθισται τον τελευταίο καιρό, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, με όλους τους υπόλοιπους παίκτες να τίθενται στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού.

Άρης ΠΑΟΚ

