Χιμένεθ: Δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την ισοπαλία

Τη δυσαρέσκειά του για την ισοπαλία κόντρα στον Αστέρα εξέφρασε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ ενώ τόνισε πως “δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε”.

Αναλυτικά:

“Καταρχάς, είναι μία ισοπαλία με την οποία δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Δώσαμε τα πάντα, δεν αφήσαμε κανέναν ποδοσφαιριστή έξω που μπορεί να δώσει το 100%.

Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να τελειώσει αυτό το σερί. Έχουμε και μία ατυχία με τον τραυματισμό του Γένσεν, ενώ ο Γαλανόπουλος δέχεται κόκκινη κάρτα στο 21ο λεπτό. Από αυτό το παιχνίδι, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Εγώ είμαι πάντα στο πλευρό των ποδοσφαιριστών μου.

Σε όλα τα παιχνίδια ήμασταν ανταγωνιστικοί, εκτός από το ματς με τον ΟΦΗ. Δεν μπορώ να απαιτήσω κάτι παραπάνω· δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε”.