MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χιμένεθ: Δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την ισοπαλία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη δυσαρέσκειά του για την ισοπαλία κόντρα στον Αστέρα εξέφρασε μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ ενώ τόνισε πως “δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε”.

Αναλυτικά: 

“Καταρχάς, είναι μία ισοπαλία με την οποία δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Δώσαμε τα πάντα, δεν αφήσαμε κανέναν ποδοσφαιριστή έξω που μπορεί να δώσει το 100%.

Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να τελειώσει αυτό το σερί. Έχουμε και μία ατυχία με τον τραυματισμό του Γένσεν, ενώ ο Γαλανόπουλος δέχεται κόκκινη κάρτα στο 21ο λεπτό. Από αυτό το παιχνίδι, δυστυχώς, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τίποτα. Εγώ είμαι πάντα στο πλευρό των ποδοσφαιριστών μου.

Σε όλα τα παιχνίδια ήμασταν ανταγωνιστικοί,  εκτός από το ματς με τον ΟΦΗ. Δεν μπορώ να απαιτήσω κάτι παραπάνω· δίνουμε τα πάντα με τους ποδοσφαιριστές που διαθέτουμε”.

Μανόλο Χιμένεθ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Αυτοί είναι οι άξονες της εξωτερικής μας πολιτικής

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Αντέδρασε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τις αναφορές του Στράτου Τζώρτζογλου: “Αυτά είναι αηδίες, ούτε να τα συζητάτε δεν πρέπει”

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Δημήτρης Μακαλιάς: Έχω επικοινωνήσει με άτομα που έχουν φύγει από τη ζωή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Βόλος: Πατέρας δύο παιδιών ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια – “Μην το πείτε στην οικογένειά μου”

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση: Είχα πιάσει πάτο, έχασα οικογένεια, φίλους, σπίτια, τα πάντα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει από αύριο και για έναν μήνα το μετρό – Ξεκινούν οι λεωφορειακές γραμμές Μ1 και 58Μ, τι πρέπει να ξέρετε