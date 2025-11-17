Basket League: Στον “αέρα” τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό το μεσημέρι της Κυριακής (23/11, 16:00) και θέλει να δείξει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στους πρωτοπόρους του πρωταθλήματος.

Άλλωστε, η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς βρίσκεται, και όχι τυχαία, στην δεύτερη θέση όντας ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, τα εισιτήρια για την σπουδαία αναμέτρηση είναι ήδη διαθέσιμα. Σε όλα τα διαζώματα η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 15 ευρώ, από όσα διαζώματα έχουν απομείνει, ενώ υπάρχουν και τα Court seats που κάθε εισιτήριο είναι στα 100 ευρώ. Βέβαια, υπάρχει ενδιάμεσα και το ματς με την Μπράουνσβαϊγκ για την πρωτιά στον όμιλο του FIBA Europe Cup. Συνεπώς, μέσα σε λίγες μόλις μέρες ο ΠΑΟΚ θα παίξει για την πρωτιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Κόντρα στον Ολυμπιακό έχουν εξαντληθεί ήδη τα εισιτήρια στα εξής διαζώματα: VIP, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 202, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 216, 219, 305.