Αθλητικές μεταδόσεις: Τι ώρα και σε ποια κανάλια θα δείτε το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στο μπάσκετ και τα ΑΕΚ – Άρης και ΠΑΟΚ – Κηφισιά στο ποδόσφαιρο
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Σημαντικά παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην Τούμπα.
Στο μπάσκετ για την 8η αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ σε Ολυμπιακός στο “Παλατάκι” ενώ ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Μαρούσι σε εκτός έδρας αναμέτρηση.
Οι μεταδόσεις των παραπάνω αναμετρήσεων:
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Ηρακλής GBL
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός GBL
19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Κηφισιά Super League
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Άρης Super League
