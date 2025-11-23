MENOY

Αθλητικές μεταδόσεις: Τι ώρα και σε ποια κανάλια θα δείτε το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στο μπάσκετ και τα ΑΕΚ – Άρης και ΠΑΟΚ – Κηφισιά στο ποδόσφαιρο

THESTIVAL TEAM

Σημαντικά παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ περιλαμβάνει η σημερινή ημέρα. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην Τούμπα.

Στο μπάσκετ για την 8η αγωνιστική ξεχωρίζει το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ σε Ολυμπιακός στο “Παλατάκι” ενώ ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Μαρούσι σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

Οι μεταδόσεις των παραπάνω αναμετρήσεων:

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Ηρακλής GBL

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός GBL

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Κηφισιά Super League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Άρης Super League

Άρης ΠΑΟΚ

