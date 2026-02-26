Άρης: Τι συμβαίνει με Μορόν και απρόοπτο με τον Γένσεν

Προπόνηση είχε ο Άρης σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο, η οποία περιλάμβανε ασκήσεις και τακτική, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό (01/03, 20:00).

Από αυτήν δεν διαφοροποιήθηκαν τα δεδομένα για τον Μορόν, αλλά προέκυψε πρόβλημα με τον Γένσεν.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

“Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ (ασκήσεις ενεργοποίησης και τακτική) ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό (01/03, 20:00).

Ο Λορέν Μορόν ακολούθησε -και πάλι- μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια έκανε ατομικό, ενώ οι Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος και Γκαμπριέλ Μισεουί, από την πλευρά τους, συνέχισαν τα προγράμματά τους (ατομικό και θεραπεία αντίστοιχα).

Ο Φρέντρικ Γένσεν αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στον δεξί προσαγωγό και αύριο θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το πρωί στο «Δασυγένειο» μπαίνει την τελική ευθεία η προετοιμασία της ομάδας μας για την αναμέτρηση στο «Απόστολος Νικολαΐδης»”.