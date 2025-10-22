Άρης: Τέλος ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς – Η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Άρη αποτελεί ο Μπόκγνταν Καράιτσιτς, με την “κιτρινόμαυρη” ΚΑΕ να προχωρά στη λύση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό μετά το κακό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης αναφέρει:

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Bogdan Karaicic.

Η διοίκηση της ΚΑΕ και ο General Manager, Νίκος Ζήσης, είχαν τετ α τετ με τον Σέρβο κόουτς, στον οποίο μετέφεραν την απόφαση για τη λύση της συνεργασίας.

Ευχαριστούμε τον Bogdan Karaicic για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του.