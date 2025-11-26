Άρης: Συνάντηση ΚΑΕ με Βρούτση για το θέμα του Αλεξανδρείου

Την Πέμπτη το μεσημέρι (27/11) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης Betsson για το θέμα του Αλεξανδρείου.

Η συνάντηση αυτή με τον κ. Βρούτση ήταν προγραμματισμένη και είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη Κυριακή (23/11) από την ΚΑΕ Άρης, μόνο που τώρα έγινε γνωστή και η ώρα. Αύριο στις 14:00 στο Αλεξάνδρειο θα λάβει χώρα το ραντεβού σχετικά με το Παλέ και την πιθανή παραχώρησή του στους «κιτρινόμαυρους», με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τις απόψεις τους μαζί με τα σχετικά έγγραφα για την επόμενη μέρα χρήσης του γηπέδου.

Νωρίτερα, στις 13:30 και στον ίδιο χώρο θα γίνουν δηλώσεις από τη διοίκηση της ΚΑΕ σχετικά με την οριστική εξόφληση των χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μηδενίζοντας έτσι αυτό το ποσό μετά από σχεδόν μία 20ετία.