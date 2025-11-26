MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης: Συνάντηση ΚΑΕ με Βρούτση για το θέμα του Αλεξανδρείου

|
THESTIVAL TEAM

Την Πέμπτη το μεσημέρι (27/11) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης Betsson για το θέμα του Αλεξανδρείου.

Η συνάντηση αυτή με τον κ. Βρούτση ήταν προγραμματισμένη και είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη Κυριακή (23/11) από την ΚΑΕ Άρης, μόνο που τώρα έγινε γνωστή και η ώρα. Αύριο στις 14:00 στο Αλεξάνδρειο θα λάβει χώρα το ραντεβού σχετικά με το Παλέ και την πιθανή παραχώρησή του στους «κιτρινόμαυρους», με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τις απόψεις τους μαζί με τα σχετικά έγγραφα για την επόμενη μέρα χρήσης του γηπέδου.

Νωρίτερα, στις 13:30 και στον ίδιο χώρο θα γίνουν δηλώσεις από τη διοίκηση της ΚΑΕ σχετικά με την οριστική εξόφληση των χρεών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, μηδενίζοντας έτσι αυτό το ποσό μετά από σχεδόν μία 20ετία.

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Νέο Ηράκλειο: Σοκάρει βίντεο ντοκουμέντο με ανελέητα χτυπήματα μαθητών έξω από το σχολείο τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη Γέφυρα σωτηρίας για μεταφορά βρέφους στο νοσοκομείο – Από Σίνδο στο Ιπποκράτειο σε μόλις 13 λεπτά – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ μένει στην πολυκατοικία που έγινε η εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ για ανακοίνωση Eurostat: Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη προκόβουν τα καρτέλ και οι “γαλάζιες ακρίδες”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σοκάρει ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα: “Μην μου κάνεις κακό, πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω”

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Ιωάννα Κωνσταντινίδου: Δέχθηκα επαναλαμβανόμενη κακοποίηση από δυο άτομα μέχρι τα 10 μου χρόνια, ήμουν παραμελημένο παιδί