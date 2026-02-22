Άρης: Πρώτες σκέψεις για Έλληνα μέχρι το καλοκαίρι

Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι θέμα ωρών να αποχωρήσει από τον Άρη, πληρώνοντας τη στασιμότητα στην αγωνιστική ανάταση και, κυρίως, την αδυναμία να προσθέσει νίκες στην προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων» να προσεγγίσουν την 5η θέση. Ο Ισπανός έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο, είχε λάβει γνώση της κατάστασης, και η κυριακάτικη (22/2) ισοπαλία με την Κηφισιά τον κάνει να χάσει την μπάλα από τα χέρια του.

Ο Χιμένεθ ήταν με την πλάτη στον τοίχο μετά την ισοπαλία της περασμένης εβδομάδας κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο και απόψε έπαιζε τα ρέστα του. Την ίδια στιγμή το σενάριο για τον Βαγγέλη Μόρα δεν ήταν, απλώς, σενάριο αλλά πραγματικότητα, ωστόσο στην ΠΑΕ φαίνεται πως σκοπεύουν να κινηθούν πάλι σε Έλληνα αλλά όχι στον τεχνικό της U-19 της Εθνικής Ελλάδας.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν περιορισμένες επιλογές από την ελληνική αγορά και θα κινηθούν σε μία εξ’ αυτών έχοντας ορίζοντα μέχρι το τέλος της σεζόν, ώστε μετά τη λήξη των play off, να προχωρήσει με τον επόμενο προπονητή, ο οποίος είναι στα υπόψη εδώ και αρκετό καιρό. Η αποχώρηση Χιμένεθ θα σημάνει άμεσα και την έλευση του νέου τεχνικού, ο οποίος θα είναι ο τρίτος στη σεζόν.

Πηγή: metrosport.gr