Άρης: Προπόνηση με προβλήματα και ερωτηματικά ενόψει Ολυμπιακού

Προπόνηση σε δύο γκρουπ, με απουσίες και ερωτηματικά πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης (30/10) οι παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ, μπαίνοντας στην προετοιμασία του Άρη για τον αγώνα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στον Πειραιά.

Εκτός προπόνησης τέθηκαν οι Χαμζά Μεντίλ (κάκωση στο γόνατο), Τάσος Δώνης (αναμένονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων) και Γκαμπριέλ Μισεουί (έχει ένα χτύπημα στο πόδι).

Μάρτιν Φρίντεκ και Σωκράτης Διούδης έκαναν θεραπεία, ο Φαμπιάνο Λέισμαν θεραπεία στο ατομικό, ενώ ο Ντούντου Ροντρίγκες ακολούθησε μέρος του προγράμματος.

Στη σχετική της ενημέρωση η ΠΑΕ Άρης αναφέρει:

«Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν το πρωί οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (01/11, 20:00), στο πλαίσιο της 9ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στο πρόγραμμα της Πέμπτης οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια σε μικρό χώρο για το δεύτερο γκρουπ (ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συμμετείχε στο πρόγραμμα).

Αύριο, Παρασκευή, μετά την ολοκλήρωση της μεσημεριανής προπόνησης στο «Δασυγένειο» θα ανακοινωθεί η αποστολή του μεθαυριανού αγώνα με την ομάδα του Πειραιά».