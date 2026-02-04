Άρης: “Πλημμύρισε” το Παλέ χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια στο τζάμπολ με τη Νεπτούνας – Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Παλέ για τον αγώνα του Άρη κόντρα στην Νεπτούνας για την 17η αγωνιστική του EuroCup.

Οι φίλοι του Άρη δημιούργησαν για ακόμα μία φορά εκπληκτική ατμόσφαιρα και φρόντισαν να «πλημμυρίσουν» το παρκέ του γηπέδου με χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια με την έναρξη του αγώνα κόντρα στη λιθουανική ομάδα.

Υπενθυμίζεται πως στο γήπεδο δίνει το παρών ξανά ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος εκστασιάστηκε και πάλι αντικρίζοντας την κιτρινόμαυρη… βροχή από τα χαρτάκια.