Άρης: Πάρτι στο “Παλέ”: Ο Σιάο συγχαίρει τους παίκτες που έγιναν ένα με τον κόσμο μετά τον θρίαμβο επί του Παναθηναϊκού – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ντελίριο ενθουσιασμού επικράτησε στο Nick Gallis Hall μετά την σπουδαία νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού, με τον Ρίτσαρντ Σιάο να συγχαίρει τους παίκτες, οι οποίοι έγιναν ένα με τον κόσμο.

Ο Άρης Betsson πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο του που γέμισε το Nick Gallis Hall.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο συνεχάρει έναν έναν τους παίκτες της ομάδας, οι οποίοι γνώρισαν καθολική αποθέωση από τον κόσμο, σε ένα τεράστιο πάρτι που στήθηκε μετά το τέλος του παιχνιδιού.

Δείτε το video: 

Άρης

