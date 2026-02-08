Άρης-ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ο Άρης αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, σε ένα από τα δύο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα θα του δώσει βαθιά βαθμολογική, αλλά και ψυχολογική ανάσα.

Περίπου μία ώρα πριν τη σέντρα, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μανόλο Χιμένεθ στην αρχική ενδεκάδα του Άρη.

Αναλυτικά οι πρώτοι 11 για τους «κιτρινόμαυρους»: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου, Μορόν.

Αξιοσημείωτο γεγονός είναι, επίσης, η παρουσία των νεοαποκτηθέτων Γκαρέ και Κουαμέ, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην «κιτρινόμαυρη» αποστολή και θα βρίσκονται στον πάγκο.

Από την άλλη πλευρά, με τον Χρήστο Ζαφείρη, αλλά και αρκετές αλλαγές θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο «Κλ. Βικελίδης» κόντρα στον Άρη.

Συγκεκριμένα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Γίρι Παβλένκα ως βασικό τερματοφύλακα, ενώ στην άμυνα από τ΄ αριστερά προς τα δεξιά θα βρεθούν οι Μπάμπα, Βολιάκο, Λόβρεν και Κένι.

Στα χαφ, ο Μεϊτέ βρίσκεται εκτός αποστολής, με τον Χρήστο Ζαφείρη να βρίσκεται στο «πλευρό» του Μαγκομέντ Οζντόεφ, ενώ ο Πέλκας παραμένει στο «δέκα».

Βασικός φορ θα είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης των εννέα τερμάτων στα δέκα τελευταία ματς, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης μαζί με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς θα είναι ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ, με τον Τάισον να παίρνει «ανάσες».