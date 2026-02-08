MENOY

Άρης-ΠΑΟΚ: Απόψε το “classico” της Θεσσαλονίκης – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

THESTIVAL TEAM

Μεγάλο ντέρμπι διεξάγεται απόψε στο γήπεδο “Κλ. Βικελίδης” στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ.

Ο “δικέφαλος” βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετά και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο για το κύπελλο Ελλάδας με 0-1 και θέλει νέα νίκη κόντρα στον συμπολίτη Άρη για να πλασαριστεί ακόμα πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα της Super League.

Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς τον Κωνσταντέλια σε ακόμα ένα παιχνίδι.

Από την άλλη ο Άρης δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος, ψάχνει τη νίκη και για λόγους ψυχολογικούς αλλά και για βαθμολογικούς.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:00 και θε μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

