Άρης-ΠΑΟΚ: Απόψε το “classico” της Θεσσαλονίκης – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
THESTIVAL TEAM
Μεγάλο ντέρμπι διεξάγεται απόψε στο γήπεδο “Κλ. Βικελίδης” στη Θεσσαλονίκη μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ.
Ο “δικέφαλος” βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετά και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο για το κύπελλο Ελλάδας με 0-1 και θέλει νέα νίκη κόντρα στον συμπολίτη Άρη για να πλασαριστεί ακόμα πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα της Super League.
Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί χωρίς τον Κωνσταντέλια σε ακόμα ένα παιχνίδι.
Από την άλλη ο Άρης δεν θέλει να χάσει άλλο έδαφος, ψάχνει τη νίκη και για λόγους ψυχολογικούς αλλά και για βαθμολογικούς.
Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19:00 και θε μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Πέτρος Κωστόπουλος: Άναυδοι όλοι στον αέρα με την ατάκα του – “Δεν είναι κακιά λέξη, μην κάνετε έτσι”
- Τρεις στους πέντε εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά προβλήματα – Ο κρίσιμος ρόλος του φυσικοθεραπευτή στο ΕΣΥ
- Μητσοτάκης: Τα κόμματα να προσέλθουν στον διάλογο για το Σύνταγμα χωρίς δογματισμούς – Μηδενική ανοχή στους διακινητές μεταναστών