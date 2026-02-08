Άρης: Οι πιθανοί 11 του Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Γύρω από την παρουσία του Μάρτιν Χόνγκλα περιστρέφεται η εντεκάδα, την οποία θα παρατάξει απόψε (19:00) ο Μανόλο Χιμένεθ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ο Καμερουνέζος χαφ παίζει βασικός, ενώ οι υπόλοιποι 10 είναι λίγο-πολύ προβλέψιμοι.

Ο Μανόλο Χιμένεθ, όσες απουσίες κι αν είχε στα μέχρι σήμερα παιχνίδια του Άρη, συνήθως δεν απέφευγε τις εκπλήξεις, ακόμη κι όταν είχε να διαχειριστεί περιορισμένες επιλογές. Στο σημερινό παιχνίδι κόντρα τον ΠΑΟΚ, όμως, δύσκολα θα κάνει κάποια έκπληξη. Το μόνο «ίσως» αποτελεί η χρησιμοποίηση του νέου αποκτήματος, Μπέντζαμιν Γκαρέ. Αναφορικά με τις απουσίες, οι Γαλανόπουλος, Μισεουί, Άλβαρο και Αλφαρέλα είναι εκτός για διαφορετικούς λόγους, ενώ δεν είναι σίγουρο, αν βρεθούν στην αποστολή οι Μεντίλ και Καντεβέρε.

Επομένως, με βάση τα παραπάνω, και αν ο Χιμένεθ δεν θελήσει να… τερματίσει την έννοια της «έκπληξης», οι πιθανότεροι «11» είναι:

Ο Αθανασιάδης κάτω από τα δοκάρια με Φατιγκά (δεξιά στην άμυνα), Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ κεντρικό αμυντικό δίδυμο και Τεχέρο (αριστερά). Στον άξονα, δεν σπάει το δίδυμο Χόνγκλα με Ράτσιτς, ενώ μπροστά τους θα βρίσκεται, εκτός απροόπτου, ο Γένσεν. Δεξιά στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Πέρεθ, αριστερά προβάδισμα έχει ο Ντουντού και στην κορυφή θα παίξει ο Μορόν.

Υπενθυμίζεται πως, σε ένα ακόμη ματς, όπως καθιέρωσε πλέον ο Χιμένεθ, δεν ανακοίνωσε την αποστολή, εξ’ ου και τα (μικρά) περιθώρια για μία (το πολύ) έκπληξη στην εντεκάδα των «κιτρινόμαυρων» στο ντέρμπι του «Κλ. Βικελίδης».