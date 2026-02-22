MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Κηφισιά: Η ενδεκάδα που παρατάσσει ο Μανόλο Χιμένεθ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης υποδέχεται την Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα τρίποντα.

Μετά τις διαδοχικές ισοπαλίες στα παιχνίδια απέναντι σε ΠΑΟΚ και Βόλο, οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να επανέλθουν σε τροχιά νικών.

Το αποψινό ματς αποτελεί ευκαιρία για αντίδραση, απέναντι σε μια Κηφισιά που παλεύει σε κάθε αναμέτρηση και αναζητά βαθμούς.

Ο Μανόλο Χιμένεθ ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα της αναμέτρησης, η οποία θα ξεκινήσει στις 19:00.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Διούδης, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Ράσιτς, Γένσεν, Γκαρέ, Καντεβέρε, Δώνης, Κουαμέ.

Άρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ηράκλειο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διάσωση μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Λήμνος: Ζημιές σε υποδομές και δρόμους – Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Akylas: Η μητέρα μου είναι ηρωίδα και έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της, ήθελα να την κάνω περήφανη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 42 λεπτά πριν

Τέσσερις οι νεκροί από το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Στους 26 οι αγνοούμενοι

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Γαλλία: Διαδήλωση στη Λιόν στη μνήμη του ακροδεξιού φοιτητή Κουεντέν Ντεράνκ

ΥΓΕΙΑ 18 ώρες πριν

Ποια είναι η καλύτερη ώρα μέσα στη μέρα για να φας πρωτεΐνη;