Άρης-Κηφισιά: Η ενδεκάδα που παρατάσσει ο Μανόλο Χιμένεθ

Ο Άρης υποδέχεται την Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα τρίποντα.

Μετά τις διαδοχικές ισοπαλίες στα παιχνίδια απέναντι σε ΠΑΟΚ και Βόλο, οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να επανέλθουν σε τροχιά νικών.

Το αποψινό ματς αποτελεί ευκαιρία για αντίδραση, απέναντι σε μια Κηφισιά που παλεύει σε κάθε αναμέτρηση και αναζητά βαθμούς.

Ο Μανόλο Χιμένεθ ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα της αναμέτρησης, η οποία θα ξεκινήσει στις 19:00.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Διούδης, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Τεχέρο, Ράσιτς, Γένσεν, Γκαρέ, Καντεβέρε, Δώνης, Κουαμέ.