Άρης: Η ΚΑΕ ανακοίνωσε τον Μίλιτσιτς ως νέο προπονητή

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Η ΚΑΕ Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Ίγκορ Μίλιτσιτς για την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης μετά την λύση της συνεργασίας με τον Μπόγκνταν Καράιτσιτς.

Η συμφωνία είναι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο με οψιόν ανανέωσης για τη σεζόν 2026-27.

Η ανακοίνωση του Άρη

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει τη συμφωνία με τον προπονητή Igor Milicic για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, με οψιόν ανανέωσης για τη σεζόν 2026-27.

Ο Igor Milicic είναι γεννηθείς στις 9 Ιανουαρίου του 1976 στην Κροατία. Στην προπονητική καριέρα του έχει γνωρίσει σημαντικές επιτυχίες, όπως:

*Τρία πρωταθλήματα Πολωνίας, το 2018 και το 2019 ως κόουτς της KK Włocławek και το 2021 ως προπονητής της Stal Ostrów Wielkopolski, η οποία την προηγούμενη σεζόν είχε τερματίσει 10η στο πρωτάθλημα.

*Δύο Κύπελλα Πολωνίας, το 2020 με την KK Włocławek και το 2022 με τη Stal Ostrów Wielkopolski.

*Δύο Super Cup στην Πολωνία, ένα με την KK Włocławek το 2017 (όπου αναδείχτηκε κόουτς της χρονιάς) και ένα με την Stal Ostrów Wielkopolski το 2022.

*Ένα Κύπελλο Ιταλίας, το 2024 με τη Napoli, το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της ιταλικής ομάδας.

*Δύο σημαντικές επιτυχίες με την Εθνική Πολωνίας, την οποία οδήγησε στην 4η θέση στο Eurobasket 2022 και στην 6η στο Eurobasket 2025.

Ως αθλητής ο Igor Milicic αγωνίστηκε από το 1993 έως το 2013, έχοντας περάσει και από την Ελλάδα, τη σεζόν 2003-04, για λογαριασμό του Ηρακλή.

Ξεκίνησε την προπονητική καριέρα του το 2014 στην AZS Koszalin και από το 2015 έως το 2020 κοουτσάρισε την KK Włocławek, με τις προαναφερθείσες επιτυχίες.

Από το 2020 έως το 2022 είχε τις τύχες της Stal Ostrów Wielkopolski. Τη σεζόν 2022-23 ανέλαβε τη δύσκολη αποστολή της Besiktas, η οποία είχε ρεκόρ 2-13. Κατάφερε να την κρατήσει στην πρώτη κατηγορία με ρεκόρ 8-7 και το καλοκαίρι του 2023 ανέλαβε τη Napoli.

Ο νέος κόουτς του ΑΡΗ Betsson, με το 10ο μπάτζετ στη λίγκα, οδήγησε την ιταλική ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου. Τη σεζόν 2024-25 αποχώρησε από τη Napoli και πλέον αναλαμβάνει τις τύχες του ΑΡΗ Betsson».

Άρης

