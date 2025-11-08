Άρης: Η αποστολή για Αστέρα – Ποιοι έμειναν εκτός

Oι ποδοσφαιριστές του Άρη ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR (9/11, 15.00), για τη δέκατη αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ολοκλήρωση της απογευματινής προπόνησης στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Μετά το τέλος σημερινής προπόνησης, ο Μανόλο Χιμένεθ ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία απαρτίζεται από τους Μάικιτς, Διούδη, Αθανασιάδη, Τεχέρο, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ροζ, Ράτσιτς, Γένσεν, Μόντσου, Σίστο, Πέρεθ, Ντούντου, Μορουτσάν, Νινγκ, Μορόν, Αλφαρελά, Γιαννιώτα, Γαλανόπουλο και Παναγίδη.

Αντίθετα, στην αποστολή δεν βρίσκονται οι Φαμπιάνο, Μεντίλ, Καντεβέρε, Δώνης, Καράι, Χαρούπας, Βοριαζίδης και Παπασαραφιανός.